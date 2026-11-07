Президент ФИФА Джанни Инфантино сообщил руководителям шести континентальных конфедераций, что не будет продвигать расширение чемпионата мира, если сохранит пост на выборах в марте 2027 года. Об этом пишет The Times.

Джанни Инфантино globallookpress.com

По информации газеты, обещание касается и клубного ЧМ: Инфантино готов отказаться от увеличения числа его участников. Ранее он также выступал за проведение этого турнира чаще одного раза в четыре года.

Летом Инфантино говорил об «огромном успехе» расширенного ЧМ

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике стал первым с участием 48 сборных вместо прежних 32. Ещё по ходу соревнований Инфантино назвал расширение «огромным успехом» и заявил, что после турнира следует рассмотреть вариант с 64 командами.

«Весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европа и Южная Америка», — говорил глава ФИФА в интервью Blue Sport.

После финала его восторг только усилился. Тогда Инфантино заявил: «Чтобы описать успех этого чемпионата мира, нам, вероятно, придётся придумать новые слова — существующих недостаточно».

ФИФА готовила независимое исследование

Идею провести ЧМ-2030 с 64 участниками ещё в 2025 году официально предложила КОНМЕБОЛ — в честь столетия мировых первенств. А в конце июля 2026-го Reuters сообщило о планах ФИФА привлечь независимое агентство для оценки расширения: исследование должно было показать, как новый формат повлияет на уровень конкуренции, здоровье игроков, календарь и доходы.

Инфантино с трофеем ЧМ globallookpress.com

Против дальнейшего расширения выступали УЕФА и Азиатская конфедерация футбола. Среди рисков назывались перегруженный календарь, снижение спортивного уровня и усложнение организации турнира.

Перед выборами приоритеты изменились

Теперь, по данным The Times, Инфантино пытается вернуть поддержку после скандала вокруг коммерческих планов ФИФА. Его проект привлечения частных инвесторов к управлению коммерческими правами подвергся жёсткой критике и был отозван: отказ от расширения турниров источники газеты считают ещё одной уступкой ради переизбрания.

ЧМ-2030 примут Испания, Португалия и Марокко. Ещё по одному матчу в честь столетия турнира пройдёт в Уругвае, Аргентине и Парагвае.