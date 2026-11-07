Воронежский «Факел» потерпел домашнее поражение от московского «Динамо» со счётом 1:2 в рамках 14‑го тура Российской Премьер‑лиги. Бело‑голубые после него вернули себе лидерство в чемпионате, набрав 31 очко.

Константин Тюкавин globallookpress.com

Перед матчем

«Динамо» перед этой игрой занимало вторую строчку в таблице РПЛ с 28 очками и было главным преследователем лидера и прошлогоднего чемпиона — «Зенита» (30). «Факел» идёт последним с 6 очками и прямо перед этой встречей сменил главного тренера. Теперь воронежцев возглавляет Хасанби Биджиев, сменивший Алексея Ребко, который последние несколько матчей исполнял обязанности тренера.

Ход матча

Гости вышли вперёд уже на третьей минуте. Артур поборолся на фланге и отдал передачу на Бителло, а тот продлил атаку пасом на Даниила Фомина, и капитан точно пробил в дальний угол. Великолепное начало для «Динамо» против аутсайдера.

Через несколько минут Гладышев мог удваивать преимущество, но в итоге бело‑голубые пропустили сами, «привезя» себе гол. Касерес отдал плохую поперечную передачу на Давида Рикардо, его накрыл Вячеслав Екимов и использовал выход один на один. Так уже на 12‑й минуте счёт стал 1:1. На 43‑й минуте вингер гостей Артур Гомес получил вторую жёлтую карточку, и «Факел» получил отличный шанс на победу в большинстве.

Большую часть второго тайма воронежцы владели инициативой и имели несколько хороших подходов, но «Динамо» грамотно отбивалось и огрызалось контратаками. При этом Сандро Шварц перестроил игру на три центральных защитника, выпустив Осипенко. Постепенно это дало плоды, и на 72‑й минуте составы уравнялись.

Крайний защитник Дарко Тодорович сфолил на вышедшем на замену Казимире и отправился смотреть за игрой в раздевалку. «Динамо» получило дополнительный импульс и стало намного смелее.

Фрагмент матча ФК «Динамо»

На 78‑й минуте форвард «Факела» Белайди Пуси имел почти стопроцентный момент забить, уже обыграв Лунёва, но не попал в пустые ворота. Не забив «Динамо», воронежцы получили мяч в свои ворота: на 90+1‑й минуте Константин Тюкавин реализовал свой момент, установив окончательный счёт — 2:1 в пользу своей команды.

Результат матча Факел Воронеж 1:2 Динамо Москва Факел: Альберт Габараев, Дарко Тодорович, Вячеслав Якимов, Равиль Нетфуллин, Бутта Магомедов, Белайди Пуси, Obukhov, Kovalev, Clayton Sampaio, Bardachev, Koksharov Динамо: Андрей Лунёв, Давид Рикардо, Рубенс ( Gutierrez M. 85' ), Даниил Фомин, Битело, Кирилл Глебов, Ярослав Гладышев, Артур Гомес, Константин Тюкавин, Caceres, Fernandez Urbieta

Статистика матча 5 Удары в створ 3 4 Удары мимо 7 35% Владение мячом 65% 5 Угловые удары 3 6 Офсайды 0

«Динамо» снова лидер РПЛ

Команда Сандро Шварца в очередной раз показала характер и исполнительское мастерство, когда почти полчаса играла в меньшинстве, а Тюкавин подтвердил свои лидерские качества и недюжинный талант, принеся очередные три очка «Динамо». Для Биджиева это была первая игра во главе «Факела», и он показал, что способен со своим опытом встряхнуть команду, а «Динамо» вернуло себе минимум до игры с «Зенитом» первое место в РПЛ.

Послематчевые комментарии

После окончания встречи оба наставника прокомментировали исход игры.

Это была очень эмоциональная игра. Мы очень хорошо начали, забили быстрый гол, могли отличиться ещё, но допустили ошибку у своих ворот и пропустили. После этого было непросто вернуться в свой ритм. Естественно, после удаления Артура нам стало ещё тяжелее. В перерыве мы внесли корректировки, выпустив на поле Максима Осипенко, который должен был добавить нам мобильности. Мы вообще по ходу матча вносили много изменений, и соперник дал нам настоящий бой, который мы выиграли за счёт позднего гола Кости Тюкавина. Мы очень рады этим трём очкам, которые важно было набрать перед паузой на игры сборных. Конечно, мы можем и будем играть лучше. Сандро Шварц тренер «Динамо»

Не хватило точности в завершающей стадии атаки. Направление игры команды было выбрано правильно. Мы создавали моменты. Нужно реализовывать свои шансы. В РПЛ нельзя транжирить моменты. И, конечно, нам нужно было надёжнее сыграть в обороне, достаточно просто пропустили второй мяч, это большая проблема. Мы проводили матч в атаке, активность в нападении была положительная. Хасанби Биджиев тренер «Факела»

Что будет дальше?

Сейчас команды уходят на международную паузу, и очередной тур РПЛ состоится 21 ноября. В этот день «Факел» отправится в гости к «Акрону», а через пять дней сыграет также на выезде с «Динамо» в Кубке России. Команда Шварца на своём поле в 15-м туре примет «Краснодар».