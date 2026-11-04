Конфедерация африканского футбола (CAF) составила список претендентов на приз лучшего футболиста Африки по итогам 2026 года.

Антуан Семеньо globallookpress.com

Кто в числе номинантов на награду

Всего в списке — десять игроков:

Амад Диалло («Манчестер Юнайтед», Кот‑д’Ивуар);

Йоан Висса («Ньюкасл», ДР Конго);

Антуан Семеньо («Манчестер Сити», Гана);

Исмаэль Сайбари («Бавария», Марокко);

Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);

Браим Диас («Реал», Марокко);

Исмаила Сарр («Кристал Пэлас», Сенегал);

Пап Гейе («Вильярреал», Сенегал);

Садио Мане («Аль‑Наср», Сенегал);

Тебохо Мокоена («Мамелоди Сандаунз», ЮАР).

Сенсацией стало отсутствие в числе номинантов главной звезды африканского континента последних лет — Мохамеда Салаха, который с этого сезона выступает за турецкий «Трабзонспор».

Когда состоится церемония награждения CAF Awards 2026

В этом году награду вручат 7 декабря в Wole Soyinka Centre for Culture and Creative Arts (бывший National Theatre) в нигерийском Лагосе. В этом месте церемония проходит уже в четвёртый раз (ранее — в 2008, 2013 и 2014 годах). Ожидается присутствие представителей ФИФА и других международных гостей.

Кто побеждал в прежние годы

2025 год — марокканский защитник Ашраф Хакими («ПСЖ»);

2024 год — нигерийский нападающий Адемола Лукман;

2023 год — форвард Виктор Осимхен (Нигерия).

Яя Туре и какой-то недовольный мужик, видимо, тренер globallookpress.com

Наибольшее число наград завоевали:

Яя Туре (Кот‑д’Ивуар) — в 2011–2014 годах;

Самюэль Это’о (Камерун) — в 2003–2005 и 2010 годах.

Первый раз награда была вручена в 1992 году.