Конфедерация африканского футбола (CAF) составила список претендентов на приз лучшего футболиста Африки по итогам 2026 года.
Кто в числе номинантов на награду
Всего в списке — десять игроков:
Амад Диалло («Манчестер Юнайтед», Кот‑д’Ивуар);
Йоан Висса («Ньюкасл», ДР Конго);
Антуан Семеньо («Манчестер Сити», Гана);
Исмаэль Сайбари («Бавария», Марокко);
Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко);
Браим Диас («Реал», Марокко);
Исмаила Сарр («Кристал Пэлас», Сенегал);
Пап Гейе («Вильярреал», Сенегал);
Садио Мане («Аль‑Наср», Сенегал);
Тебохо Мокоена («Мамелоди Сандаунз», ЮАР).
Сенсацией стало отсутствие в числе номинантов главной звезды африканского континента последних лет — Мохамеда Салаха, который с этого сезона выступает за турецкий «Трабзонспор».
Когда состоится церемония награждения CAF Awards 2026
В этом году награду вручат 7 декабря в Wole Soyinka Centre for Culture and Creative Arts (бывший National Theatre) в нигерийском Лагосе. В этом месте церемония проходит уже в четвёртый раз (ранее — в 2008, 2013 и 2014 годах). Ожидается присутствие представителей ФИФА и других международных гостей.
Кто побеждал в прежние годы
2025 год — марокканский защитник Ашраф Хакими («ПСЖ»);
2024 год — нигерийский нападающий Адемола Лукман;
2023 год — форвард Виктор Осимхен (Нигерия).
Наибольшее число наград завоевали:
Яя Туре (Кот‑д’Ивуар) — в 2011–2014 годах;
Самюэль Это’о (Камерун) — в 2003–2005 и 2010 годах.
Первый раз награда была вручена в 1992 году.