2 ноября, стало известно о расторжении контракта Станислава Черчесова с грозненским «Ахматом» по обоюдному согласию сторон.

Станислав Черчесов globallookpress.com

Когда возглавил «Ахмат» и чем известен Черчесов

В клубе 63‑летний специалист работал с 6 августа 2025 года. На момент его ухода клуб занимал 15‑е место в турнирной таблице РПЛ с 11 очками после 13 туров.

Во время игровой карьеры Черчесов играл на позиции вратаря. Известность получил по выступлениям за московский «Спартак», сборную СССР и России. За рубежом он выступал в составе дрезденского «Динамо» и австрийского «Тироля».

После окончания футбольной карьеры возглавлял «Спартак», «Жемчужину», «Терек», «Амкар», московское «Динамо», польскую «Легию», «Ференцварош» и сборную Казахстана.

Вершиной его тренерской карьеры стала работа в сборной России (2016–2021). На домашнем чемпионате мира 2018 года Черчесов вывел национальную команду в 1/8 финала и получил звание заслуженного тренера России.

Кто возглавил «Ахмат» вместо Черчесова

Сразу после его отставки грозненскую команду принял экс‑игрок и наставник московского «Динамо» Ролан Гусев. Вместе с ним тренерский штаб бело‑голубых пополнили Роман Шаронов (старший тренер) и Агустин Киильяборда (тренер по физической подготовке).

Ролан Гусев в бытность главным тренером «Динамо» globallookpress.com

Сейчас Гусеву 49 лет. Он является заслуженным мастером спорта России за победу в составе ЦСКА в Кубке УЕФА в сезоне 2004/05. За сборную России Гусев провёл 31 матч и забил один мяч. 17 ноября 2025 года он возглавил «Динамо» после ухода Валерия Карпина и доработал во главе клуба до конца сезона.

Интервью Черчесова после отставки

Черчесов подвел краткие итоги своей работы в «Ахмате» в интервью «Спорт-Экспрессу».