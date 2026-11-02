Российский тренер Ролан Гусев возглавил « Ахмат ». Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ролан Гусев globallookpress.com

На этом посту 49-летний Гусев сменил Станислава Черчесова.

«В понедельник вечером на общекомандном собрании тренера команде представил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.

Известный спортивному сообществу по успешным выступлениям и множеству титулов в качестве игрока в составах московского "Динамо", ЦСКА и сборной России, Ролан Александрович тренерскую карьеру начал в 2019 году в академии ПФК ЦСКА. Затем он возглавлял юношеские сборные России U-15 и U-16, а с октября 2021 по июнь 2023 года руководил молодёжной командой ЦСКА. Летом 2023 года Гусев вошёл в тренерский штаб московского "Динамо", которое в стартовавшем сезоне-2023/2024 стало бронзовым призёром чемпионата России. Весной, а затем и осенью 2025 года он исполнял обязанности главного тренера бело-голубых, а в декабре 2025 года — был утверждён на посту главного тренера "Динамо", которое он возглавлял до конца сезона-2025/2026.

Всего под руководством Гусева "Динамо" провело 24 матча: 12 побед, 5 ничьих и 7 поражений. В сезоне-2025/2026 команда дошла до финала Пути РПЛ Кубка России, уступив "Краснодару" лишь в серии пенальти. Сам специалист признавался лучшим тренером РПЛ по итогам марта 2026 года», — говорится в заявлении клуба.

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.