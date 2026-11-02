«Ахмат» объявил об уходе Станислава Черчесова с поста главного тренера грозненской команды.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«В понедельник Станислав Саламович попрощался с коллективом. Тренер и футболисты поблагодарили друг друга за совместную работу и пожелали удачи.

Станислав Саламович — один из авторитетных отечественных тренеров, добивавшийся многих ярких побед со сборной России и клубами, в том числе с нашим. Более ста матчей Черчесов выводил "Ахмат" на футбольные поля в качестве главного тренера.

Благодарим Станислава Саламовича за работу, желаем наставнику удачи в новых начинаниях!», — говорится в сообщении пресс-службы «Ахмата».

В настоящий момент «Ахмат» занимает только 15-е место в турнирной таблице РПЛ.