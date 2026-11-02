Экс‑капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу возможного трансфера полузащитника «Галатасарая» Алексея Батракова в «Манчестер Юнайтед».

Алексей Батраков globallookpress.com

«Батраков в "МЮ"? Я не слышал. Но у Бруно Фернандеша же там проблемы сейчас. Да и рано Батракову. И зачем ему идти в этот "Манчестер Юнайтед"? Сейчас есть две команды, куда не хотят идти тренеры. Это "Манчестер Юнайтед" и вторая — русская команда какая‑то. Вспомню — скажу», — сказал Аршавин в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Как сообщают некоторые СМИ, «МЮ» рассматривает 21‑летнего россиянина в качестве возможной замены капитану Бруну Фернандешу.

За «Галатасарай» Батраков играет с лета 2026 года, перейдя из «Локомотива». За турецкий клуб он провёл 11 матчей во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 3 ассиста.