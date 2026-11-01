Главный тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко прокомментировал крупную победу своей команды в 13‑м туре РПЛ над махачкалинским «Динамо» (3:0).

Дмитрий Кириченко globallookpress.com

«Видели, что и тренерский штаб "Динамо" пытался что‑то изменить. Выпустили высокого нападающего, который в целом хорошо цеплялся и создал проблемы в нашей обороне. 2:0 — это самый убаюкивающий счёт. Понятно, что играли с одним игроком больше, чем у соперника. Просили команду ответственно отнестись и не расслабляться. Это самое главное в таких случаях, потому что любой гол внесёт нервозность. Ещё очень рад, что отыграли на ноль. То есть не дали много создать. Роналдо — игрок основной обоймы. У меня в нём никаких сомнений нет», — сказал Кириченко в эфире «Матч ТВ».

Эта победа позволила «Ростову» выйти на шестое место в таблице РПЛ с 18 очками. В 14‑м туре команда отправится в гости к лидеру «Зениту» 8 ноября.