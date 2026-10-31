Благодаря этой победе «Рубин» набрал 15 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Воронежский «Факел» потерпел очередное поражение, остался с 6 баллами в активе и продолжают занимать последнее, 16-е место в чемпионате.

Единственный гол в игре был забит на 38-й минуте первого тайма. Победу казанцам принес новичок команды, итальянский нападающий Эдди Сальседо , открывший счет своим мячам в чемпионате России.

Казанский «Рубин» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счетом 1:0.

2.80

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