Казанский «Рубин» одержал победу над воронежским «Факелом» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча на стадионе «Ак Барс Арена» завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в игре был забит на 38-й минуте первого тайма. Победу казанцам принес новичок команды, итальянский нападающий Эдди Сальседо, открывший счет своим мячам в чемпионате России.
Благодаря этой победе «Рубин» набрал 15 очков и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Воронежский «Факел» потерпел очередное поражение, остался с 6 баллами в активе и продолжают занимать последнее, 16-е место в чемпионате.