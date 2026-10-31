Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал сенсационную победу над «Манчестер Сити» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Этихад» в Манчестере завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный мяч в игре был забит в дебюте первого тайма. На 11-й минуте шведский полузащитник «Брайтона» Ясин Аяри воспользовался передачей Максима Де Кейпера и точным ударом поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер0:1Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув
0:1 Ясин Аяри 11'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол (Филип Фоден 79'), Айюб Буадди (Райан Шерки 55'), Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес (Нико О'Райли 65'), Илиман Ндиайе, Жереми Доку, Эрлинг Холанн, Матеус Нунес
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер (Малик Ялькуйе 72'), Оливье Боскальи (Матс Виффер 64'), Льюис Данк, Лука Вушкович, Ясин Аяри, Диего Гомес (Жоржиньо Рюттер 84'), Чема Андрес (Жауэн Аджам 64'), Паскаль Грос, Жоау да Кошта, Хараламбос Костулас (Джек Хиншелвуд 72')
Жёлтые карточки: Чема Андрес 20' (Брайтон энд Хоув Альбион), Максим Де Кёйпер 49' (Брайтон энд Хоув Альбион), Паскаль Грос 81' (Брайтон энд Хоув Альбион)
После девяти сыгранных туров «Манчестер Сити» сохраняет за собой первое место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком в активе. «Брайтон» набрал 19 баллов и поднялся на третью строчку, сократив отставание от «горожан» до двух очков.