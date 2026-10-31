Футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион» одержал сенсационную победу над «Манчестер Сити» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе «Этихад» в Манчестере завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Ясин Аяри globallookpress.com

Единственный мяч в игре был забит в дебюте первого тайма. На 11-й минуте шведский полузащитник «Брайтона» Ясин Аяри воспользовался передачей Максима Де Кейпера и точным ударом поразил ворота Джанлуиджи Доннаруммы.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 0:1 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 0:1 Ясин Аяри 11' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол ( Филип Фоден 79' ), Айюб Буадди ( Райан Шерки 55' ), Эллиот Андерсон, Энцо Фернандес ( Нико О'Райли 65' ), Илиман Ндиайе, Жереми Доку, Эрлинг Холанн, Матеус Нунес Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Максим Де Кёйпер ( Малик Ялькуйе 72' ), Оливье Боскальи ( Матс Виффер 64' ), Льюис Данк, Лука Вушкович, Ясин Аяри, Диего Гомес ( Жоржиньо Рюттер 84' ), Чема Андрес ( Жауэн Аджам 64' ), Паскаль Грос, Жоау да Кошта, Хараламбос Костулас ( Джек Хиншелвуд 72' ) Жёлтые карточки: Чема Андрес 20' (Брайтон энд Хоув Альбион), Максим Де Кёйпер 49' (Брайтон энд Хоув Альбион), Паскаль Грос 81' (Брайтон энд Хоув Альбион)

Статистика матча 6 Удары в створ 3 8 Удары мимо 3 63 Владение мячом 37 8 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 9 Фолы 13

После девяти сыгранных туров «Манчестер Сити» сохраняет за собой первое место в турнирной таблице АПЛ с 21 очком в активе. «Брайтон» набрал 19 баллов и поднялся на третью строчку, сократив отставание от «горожан» до двух очков.