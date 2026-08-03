Знаменитый российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о работе своего коллеги Леонида Слуцкого в китайском клубе «Шанхай Шэньхуа».

Леонид Слуцкий globallookpress.com

«Он очень хорошо работал в Китае. Почти три года возглавлял клуб, получил положительный опыт. Читал его интервью — Слуцкому очень нравилось работать там. Желаю ему дальнейших успехов в тренерской карьере», — заявил Газзаев в интервью «СЭ».

Как стало известно вчера, 2 августа, 55‑летний Слуцкий принял решение покинуть «Шанхай Шэньхуа», где он работал с января 2024 года.