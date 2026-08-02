В 21‑м туре китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл в гостях «Ляонин Тежэнь» со счётом 1:3.
Голы в составе победителей забили Жеффиньо (на 9‑й и 86‑й минутах) и Такахиро Кунимото (на 32‑й минуте, с пенальти).
Единственный мяч за гостей провёл хавбек Сауло Минейро — он реализовал пенальти на 71‑й минуте.
Результат матча
Liaoning TierenКитай. Суперлига3:1Шанхай ШэньхуаШанхай
1:0 Жефферсон Руан Перейра 9' 2:0 Такахиро Кунимото 32' пен. 2:1 Saulo Mineiro 71' пен. 3:1 Жефферсон Руан Перейра 86'
Liaoning Tieren: Пань Симин (Gao Jiarun 66'), Юань Миньчэн, Дилмурат Мавланяцз (Haoran Li 67'), Такахиро Кунимото (De'ao Tian 88'), Жефферсон Руан Перейра, Zhang Yan, Hongfu Zhang, Li Tixiang, Yan Dinghao (Zang Yifeng 65'), Chen Binbin, Kouame Ange (Tian Yuda 90')
Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи (Li Songyi 46'), Ян Цзэсян (Xu Haoyang 46'), Чжу Чэньцзе, Вилсон Манафа (Shilong Wang 78'), Жуан Карлуш Тейшейра, У Си, Ван Хайцзянь (Saulo Mineiro 65'), Луис Нлаво, Рафаэл Ратан, Чхан Шиничхи, Xue Qinghao
Жёлтые карточки: Юань Миньчэн 90+8' — Ян Цзэсян 23', Жуан Карлуш Тейшейра 45+5', Li Songyi 52', Saulo Mineiro 90+8'
Сейчас «Шанхай Шэньхуа» занимает лишь 12‑е место в национальном чемпионате, опережая зону вылета всего на четыре очка. Напомним, что перед стартом сезона команда была лишена 10 очков из‑за коррупционного скандала.