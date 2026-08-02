В 21‑м туре китайской Суперлиги «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, проиграл в гостях «Ляонин Тежэнь» со счётом 1:3.

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Голы в составе победителей забили Жеффиньо (на 9‑й и 86‑й минутах) и Такахиро Кунимото (на 32‑й минуте, с пенальти).

Единственный мяч за гостей провёл хавбек Сауло Минейро — он реализовал пенальти на 71‑й минуте.

Результат матча Liaoning Tieren Китай. Суперлига 3:1 Шанхай Шэньхуа Шанхай 1:0 Жефферсон Руан Перейра 9' 2:0 Такахиро Кунимото 32' пен. 2:1 Saulo Mineiro 71' пен. 3:1 Жефферсон Руан Перейра 86' Liaoning Tieren: Пань Симин ( Gao Jiarun 66' ), Юань Миньчэн, Дилмурат Мавланяцз ( Haoran Li 67' ), Такахиро Кунимото ( De'ao Tian 88' ), Жефферсон Руан Перейра, Zhang Yan, Hongfu Zhang, Li Tixiang, Yan Dinghao ( Zang Yifeng 65' ), Chen Binbin, Kouame Ange ( Tian Yuda 90' ) Шанхай Шэньхуа: Гао Тяньи ( Li Songyi 46' ), Ян Цзэсян ( Xu Haoyang 46' ), Чжу Чэньцзе, Вилсон Манафа ( Shilong Wang 78' ), Жуан Карлуш Тейшейра, У Си, Ван Хайцзянь ( Saulo Mineiro 65' ), Луис Нлаво, Рафаэл Ратан, Чхан Шиничхи, Xue Qinghao Жёлтые карточки: Юань Миньчэн 90+8' — Ян Цзэсян 23', Жуан Карлуш Тейшейра 45+5', Li Songyi 52', Saulo Mineiro 90+8'

Статистика матча 3 Удары в створ 2 6 Удары мимо 6 44 Владение мячом 56 4 Угловые удары 2 2 Офсайды 1 14 Фолы 17

Сейчас «Шанхай Шэньхуа» занимает лишь 12‑е место в национальном чемпионате, опережая зону вылета всего на четыре очка. Напомним, что перед стартом сезона команда была лишена 10 очков из‑за коррупционного скандала.