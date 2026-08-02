Официальное оформление трансфера полузащитника Яна Диоманде в мадридский «Реал» затягивается на неопределенный срок из-за внезапно возникшего юридического конфликта.

Ян Диоманде globallookpress.com

Как сообщает авторитетное испанское издание Diario AS, бывший официальный представитель футболиста Макс Градель обвинил игрока в неправомерном одностороннем расторжении действующего агентского соглашения.

Мадридский суперклуб закрывал сделку по покупке хавбека через его новое агентство Roc Nation. Сообщается, что руководство «королевского клуба» было полностью не в курсе юридических претензий и скрытых конфликтов со стороны предыдущего агента Диоманде.

На текущий момент Градель уже направил официальную жалобу в Дисциплинарный комитет ФИФА. Теперь Международная федерация футбола обязана детально изучить правомерность действий полузащитника. По итогам разбирательства руководящий орган может как окончательно утвердить данный переход, так и временно приостановить регистрацию трансфера или полностью заблокировать трансферные права Диоманде.