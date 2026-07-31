Бывший центральный защитник московского «Динамо» и национальной сборной Грузии Саба Сазонов близок к подписанию контракта с «Хетафе».

Саба Сазонов globallookpress.com

24-летний футболист переходит в клуб испанской Ла Лиги на правах свободного агента. Ранее у Сазонова официально истекло трудовое соглашение с итальянским «Торино». Минувший сезон-2025/26 сложился для защитника крайне неудачно: из-за тяжелой травмы колена он был вынужден полностью пропустить игровой год и занимался восстановлением.

На текущий момент грузинский футболист полностью завершил курс реабилитации, прибыл в расположение испанского коллектива и уже начал тренироваться в общей группе. Ожидается, что после прохождения финальных медицинских тестов «Хетафе» официально объявит о заключении контракта.