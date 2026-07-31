Московский «Спартак» готовится направить официальное предложение о трансфере нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку в ближайшее время, сообщает «Чемпионат».

Мирлинд Даку globallookpress.com

Руководство красно-белых приняло решение активировать фиксированную сумму отступных, которая прописана в соглашении футболиста и составляет 11 миллионов евро. Главным условием для завершения этой сделки является достижение полного компромисса по условиям личного контракта игрока.

Если боссам столичного гранда удастся удовлетворить финансовые аппетиты самого форварда, то трансфер будет оформлен в текущее летнее окно. Даку выступает в Казани с лета 2023 года, а его действующий контракт с «Рубином» рассчитан до середины 2029 года.