«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в товарищеской встрече со счетом 4:1.

Диего Симеоне
Диего Симеоне globallookpress.com

Дублем в составе победителей отметился Адемола Лукман (5', 35'). Еще по разу у «матрасников» отметились Арнау Ортис (55') и Обед Варгас (90'). Гол престижа у «Хетафе» забил Альваро Гутьеррес на 40-й минуте.

Результат матча

АтлетикоМадридАтлетико4:1ХетафеХетафеХетафе
1:0 Адемола Лукман 5' 2:0 Адемола Лукман 35' 2:1 Alvaro Gutierrez 40'
Атлетико:  Ян Облак,  Робен Ле Норман,  Давид Ганцко,  Маттео Руджери,  Родриго Мендоса,  Коке,  Мортен Юльманн,  Карлос Мартин,  Адемола Лукман,  Jorge Dominguez,  Miguel Llorente
Хетафе:  Давид Сория,  Даконам Ортега Дьене,  Альберто Риско,  Joselu Perez,  Alejandro Lozano,  Mady Macalou,  Alvaro Gutierrez,  Davinchi,  Sebastian Boselli,  Mohamed Hamdoune,  Adrian Riquelme

Следующий матч подопечные Диего Симеоне проведут 1 августа против «Манчестер Юнайтед» в рамках подготовки к новому сезону.