«Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в товарищеской встрече со счетом 4:1.
Дублем в составе победителей отметился Адемола Лукман (5', 35'). Еще по разу у «матрасников» отметились Арнау Ортис (55') и Обед Варгас (90'). Гол престижа у «Хетафе» забил Альваро Гутьеррес на 40-й минуте.
Результат матча
АтлетикоМадрид4:1ХетафеХетафе
1:0 Адемола Лукман 5' 2:0 Адемола Лукман 35' 2:1 Alvaro Gutierrez 40'
Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Родриго Мендоса, Коке, Мортен Юльманн, Карлос Мартин, Адемола Лукман, Jorge Dominguez, Miguel Llorente
Хетафе: Давид Сория, Даконам Ортега Дьене, Альберто Риско, Joselu Perez, Alejandro Lozano, Mady Macalou, Alvaro Gutierrez, Davinchi, Sebastian Boselli, Mohamed Hamdoune, Adrian Riquelme
Следующий матч подопечные Диего Симеоне проведут 1 августа против «Манчестер Юнайтед» в рамках подготовки к новому сезону.