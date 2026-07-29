Немецкий «Штутгарт» официально подтвердил переход флангового нападающего роттердамского «Фейеноорда» и национальной сборной Словакии Лео Сауэра.

Лео Сауэр globallookpress.com

20-летний перспективный футболист заключил с клубом Бундеслиги долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2031 года, и будет выступать под 44-м игровым номером.

По информации спортивных СМИ, сумма компенсации за трансфер словацкого игрока составила 15 миллионов евро в качестве фиксированной выплаты. Кроме того, в соглашении между командами прописаны бонусные вознаграждения в размере еще 2 миллионов евро в случае достижения футболистом определенных спортивных показателей.

В минувшем сезоне-2025/26 Сауэр являлся игроком основной ротации «Фейеноорда». Полузащитник принял участие в 20 матчах нидерландской Эредивизи, в которых записал на свой счет три забитых мяча. feyenoord transfers