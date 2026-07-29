Амстердамский «Аякс» на своем официальном ресурсе подтвердил подписание нигерийского форварда английского «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре.

Толу Арокодаре globallookpress.com

25-летний нападающий пополнил состав нидерландского гранда на правах аренды, которая рассчитана на сезон-2026/27. В трудовом договоре между клубами прописана опция последующего выкупа прав на футболиста за 22 миллиона евро.

Ранее в текущее трансферное окно Арокодаре спровоцировал громкий скандал в расположении «волков». Руководство английской команды полностью согласовало его продажу в турецкий «Трабзонспор», однако сам нигериец категорически отказался от переезда в Турцию, требуя организовать трансфер в итальянскую «Фиорентину».

В знак протеста форвард демонстративно сорвал официальную тренировку, что заставило боссов «Вулвс» экстренно принять альтернативное предложение из Амстердама.

В минувшем сезоне-2025/26 Арокодаре являлся игроком основной ротации «Вулверхэмптона». Он принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну результативную передачу.