Переговоры туринского «Ювентуса» по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе находятся на завершающей стадии, сообщает The Sun.

Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Как сообщает источник, 25‑летний голландец будет арендован «старой синьорой» с правом возможного выкупа за 35 млн евро.

За «МЮ» Зиркзе выступает с лета 2024 года после перехода из «Болоньи», а его соглашение действует до 2029 года. Всего в прошлом сезоне на его счету 2 забитых мяча и 1 ассист в 26 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает сейчас нападающего в 20 млн евро.