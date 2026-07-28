Переговоры туринского «Ювентуса» по поводу форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзе находятся на завершающей стадии, сообщает The Sun.

Джошуа Зиркзе
Джошуа Зиркзе globallookpress.com

Как сообщает источник, 25‑летний голландец будет арендован «старой синьорой» с правом возможного выкупа за 35 млн евро.

За «МЮ» Зиркзе выступает с лета 2024 года после перехода из «Болоньи», а его соглашение действует до 2029 года. Всего в прошлом сезоне на его счету 2 забитых мяча и 1 ассист в 26 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает сейчас нападающего в 20 млн евро.