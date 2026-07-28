Спортивный директор сборной Германии Руди Феллер считает, что бывший главный тренер Юлиан Нагельсман не заслужил настолько резкой критики в свой адрес из‑за выступления на чемпионате мира 2026 года.

Юлиан Нагельсман globallookpress.com

«Клопп умеет вдохновлять людей — игроков, тренерский штаб, персонал и болельщиков. Особенно в сложных ситуациях он способен расположить их к себе. Нагельсману в какой‑то момент не хватило подобных возможностей. Он не получал необходимой поддержки со стороны прессы и болельщиков. Критика в его адрес отчасти несправедлива, а порой и чрезмерно резка», — приводит слова Феллера Bild.

Нагельсман был отправлен в отставку 3 июля после того, как сборная Германии не смогла преодолеть 1/16 финала ЧМ‑2026, проиграв Парагваю (1:1, пенальти — 3:4). 24 июля вместо него был назначен Юрген Клопп.