«Ипсвич» объявил о трансфере вратаря Кьелла Схерпена. 26-летний голкипер перешел из «Юниона» и подписал контракт до 2030 года.

Кьелл Схерпен globallookpress.com

По данным Бена Джейкобса, сумма сделки составила 8,5 млн фунтов, еще 2,5 млн могут быть выплачены бонусами. Схерпен при росте 206 см стал самым высоким футболистом в истории Премьер-лиги.

Ранее нидерландец принадлежал «Брайтону» с 2021 по 2025 год, но за основную команду сыграл только один матч в Кубке Англии. В прошлом сезоне чемпионата Бельгии он провёл 32 игры и пропустил 20 мячей.