Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что «сине-гранатовые» имеют преимущество над мадридским «Реалом» перед началом нового сезона.

Жерар Пике globallookpress.com

«Барса по-прежнему превосходит мадридский "Реал", на данный момент она сильнее. Победа в двух последних чемпионатах придаёт определённый статус и авторитет, позволяя начинать сезон в качестве фаворита. Однако это ещё предстоит доказать на поле.

Игроки и команда уже адаптировались к нынешнему положению дел. Речь идёт о стабильности — Флик работает с командой уже третий год, а футболисты полностью усвоили формат работы и стиль игры, это даёт им преимущество», — приводит слова Пике Sport.es.

Напомним, что бывший защитник является воспитанником «Барселоны». Всего Пике провел за «сине-гранатовых» 616 матчей, забил 53 гола и сделал 13 голевых передач.