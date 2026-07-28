Команда «Фанком Броук Бойз» успешно преодолела барьер первого раунда Пути регионов Кубка России, нанеся поражение клубу «БоМиК» из Цивильска со счетом 2:1.

Федор Смолов globallookpress.com

Счет в матче был открыт на 30-й минуте, когда Кирилл Хвастухин замкнул точную передачу звездного нападающего Федора Смолова. На 60-й минуте Михаил Земсков удвоил преимущество номинальных хозяев поля. Футболисты «БоМиКа» сумели возродить интригу в концовке противостояния благодаря голу Олега Волкова на 87-й минуте, однако спасти игру представителям Чувашии не удалось.

Благодаря этому успеху «Фанком Броук Бойз» гарантировал себе выход в следующую стадию турнира. Во втором раунде Пути регионов Кубка России команда встретится с кировским «Динамо».