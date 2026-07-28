Английский «Ливерпуль» и вингер «ПСЖ» Брадли Баркола согласовали условия личного контракта, сообщил журналист Николо Скира.

Брадли Баркола globallookpress.com

Сейчас идут активные переговоры между клубами о сумме трансфера. «ПСЖ» хочет выручить за Баркола 170 млн евро, а «Ливерпуль» не готов столько платить. При этом известно, что стороны существенно продвинулись в переговорах.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл 49 матчей, забил 13 мячей и сделал 7 ассистов. На ЧМ‑2026 в составе сборной Франции он провёл 8 игр, забил 3 гола и отметился одной результативной передачей.