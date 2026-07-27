Лондонский «Челси» рассматривает возможность приобретения 35-летнего форварда «Брайтона» Дэнни Уэлбека, сообщает авторитетное издание The Athletic.

Дэнни Уэлбек globallookpress.com

Руководство «чаек» уже проинформировано об интересе к своему игроку, чей действующий контракт с клубом истекает летом следующего года. Главный тренер «синих» Хаби Алонсо лично заинтересован в трансфере опытного англичанина, высоко оценивая его игровые возможности и лидерские качества внутри коллектива.

На данный момент переговоры находятся на начальной стадии, однако все заинтересованные стороны выражают оптимизм относительно успешного завершения сделки. В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Уэлбек продемонстрировал высокую продуктивность, приняв участие в 34 матчах в составе «Брайтона», в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и одну результативную передачу.