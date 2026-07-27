Саудовский «Аль-Ахли» продолжает проявлять интерес к нападающему мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору и по-прежнему рассчитывает подписать бразильца.

Винисиус Жуниор globallookpress.com

По информации инсайдера Бена Джейкобса, клуб из Саудовской Аравии остается одним из претендентов на 26-летнего форварда. Переговоры между Винисиусом и «Реалом» о продлении контракта пока не привели к соглашению, чем намерены воспользоваться заинтересованные клубы.

Действующее соглашение бразильского нападающего с мадридским клубом рассчитано до июня 2027 года. Ранее СМИ также сообщали, что главным европейским претендентом на игрока считается лондонский «Арсенал».

В сезоне-2025/26 Винисиус Жуниор провел 36 матчей в чемпионате Испании, забил 16 мячей и отдал четыре результативные передачи.