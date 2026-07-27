Нападающий «Ахмата» Максим Самородов прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о возможном интересе со стороны московского «Спартака».

Максим Самородов globallookpress.com

Футболист не стал подтверждать информацию о переговорах с красно-белыми, отметив, что ему ничего не известно о возможном трансфере.

«Я ничего не знаю», — цитирует Самородова «Чемпионат».

В сезоне-2025/26 Самородов принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал 10 результативных передач.

Действующий контракт нападающего с «Ахматом» рассчитан до лета 2028 года.