Мадридский «Реал» продолжает работать над трансфером полузащитника «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса и уже определился с суммой возможного предложения.

По информации инсайдера Николо Скиры, «сливочные» готовы заплатить за 30-летнего хавбека сборной Испании от 50 до 60 млн евро. В руководстве мадридского клуба рассчитывают, что такое предложение устроит «Манчестер Сити», хотя английский клуб по-прежнему пытается убедить футболиста продлить контракт.

Источник также утверждает, что Родри уже согласовал с «Реалом» условия личного соглашения, поэтому теперь ключевым вопросом остается достижение договоренности между клубами.

Напомним, что этим летом Родри был признан лучшим игроком ЧМ-2026.