Лидер московской «Родины» Йорди Рейна поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (0:3) в первом туре РПЛ и рассказал о желании получить российское гражданство..

Йорди Рейна ФК «Родина»

«Ощущения от первого матча в РПЛ очень хорошие. Рад вернуться в РПЛ. "Спартак" один из самых сильных соперников в лиге. Когда получу российский паспорт? Надеюсь, скоро. Думаю, через три, четыре или пять лет. Для меня это важно, потому что я много лет живу в России. Мне нравится город, все мои товарищи по команде очень хорошо ко мне относятся, и люди в России очень дружелюбны», — цитирует полузащитника Sport24.

Йорди Рейне сейчас 32 года. Он выступает в России с февраля 2023 года. Помимо «Родины», хавбек защищал цвета московского «Торпедо». По итогам прошлого сезона перуанца признали лучшим игроком Первой лиги.