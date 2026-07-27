Мюнхенская «Бавария» завершила трансфер 18-летнего центрального полузащитника Бара Сапоко Ндиайе из гамбийского клуба «Гамбинос Старс».

Бара Сапоко Ндиайе globallookpress.com

По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий гранд полностью выкупил права на молодого африканского футболиста, который теперь присоединится к мюнхенцам на постоянной основе. Новое долгосрочное соглашение с сенегальским хавбеком рассчитано до лета 2031 года, а официальное объявление о сделке запланировано на следующую неделю.

Руководство немецкого клуба приняло решение сразу интегрировать игрока в основную обойму, где он продолжит работу под руководством главного тренера Венсана Компани. Напомним, первую половину 2026 года Ндиайе уже провел в структуре «Баварии» на правах аренды.

В концовке минувшего сезона тренерский штаб начал подпускать перспективного полузащитника к матчам главной команды, в результате чего он успел принять участие в четырех официальных встречах.