Мюнхенская «Бавария» завершила трансфер 18-летнего центрального полузащитника Бара Сапоко Ндиайе из гамбийского клуба «Гамбинос Старс».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий гранд полностью выкупил права на молодого африканского футболиста, который теперь присоединится к мюнхенцам на постоянной основе. Новое долгосрочное соглашение с сенегальским хавбеком рассчитано до лета 2031 года, а официальное объявление о сделке запланировано на следующую неделю.
Руководство немецкого клуба приняло решение сразу интегрировать игрока в основную обойму, где он продолжит работу под руководством главного тренера Венсана Компани. Напомним, первую половину 2026 года Ндиайе уже провел в структуре «Баварии» на правах аренды.
В концовке минувшего сезона тренерский штаб начал подпускать перспективного полузащитника к матчам главной команды, в результате чего он успел принять участие в четырех официальных встречах.