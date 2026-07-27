Знаменитый российский и советский полузащитник в ироничной манере прокомментировал отказ Итальянской федерации футбола назначить Андреа Пирло главным тренером сборной.

Царь — почти Цезарь globallookpress.com

«Они вправе это делать. Зачем вам Пирло, если есть Мостовой? Заключайте контракт с Мостовым — и никаких проблем не будет! Понятно, что Пирло не виноват. Но здесь ничего такого нет: Итальянская федерация футбола может это делать. В каждой стране свои законы», — сказал Мостовой «СЭ».

Напомним, что Пирло был главным фаворитом на пост наставника «Скуадры Адзурры», но его кандидатуру отклонили из‑за сотрудничества с российским букмекером.