Полузащитник «Брентфорда» Джордан Хендерсон может продолжить карьеру в «Челси». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Джордан Хендерсон globallookpress.com

Стало известно, что «синие» являются главным претендентом на подписание футболиста. Хендерсон может покинуть «Брентфорд» уже этим летом.

Сам футболист готов к возможному переходу в «Челси». Действующее соглашение Хендерсона с «пчелами» рассчитано до лета 2027-го года.

Напомним, что полузащитник выступал за «Ливерпуль» в период с 2011 по 2023-й год. После выступления за «мерсисайдцев» Хендерсон играл за «Аль-Иттифак», «Аякс» и «Брентфорд».

В минувшем сезоне полузащитник провел за «пчел» 32 матча в рамках АПЛ, забил гол и сделал 3 голевые передачи.