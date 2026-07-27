Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте объявила итоги голосования за лучший гол прошедшего чемпионата мира 2026 года.
Победителем номинации стал забитый мяч защитника национальной сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала в ворота Аргентины. Эффектное взятие ворот состоялось в драматичном матче 1/16 финала мирового первенства. Африканская сборная уступила аргентинцам в дополнительное время со счетом 2:3, однако на 103-й минуте встречи именно точный удар Кабрала позволил его команде временно сравнять счет.
В итоговом голосовании болельщиков и экспертов точный удар защитника Кабо-Верде опередил мячи других ярких участников турнира. Второе место занял гол нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, а тройку лучших замкнул точный выстрел форварда национальной команды Гаити Вильсона Изидора.