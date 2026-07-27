Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте объявила итоги голосования за лучший гол прошедшего чемпионата мира 2026 года.

Сидни Кабрал globallookpress.com

Победителем номинации стал забитый мяч защитника национальной сборной Кабо-Верде Сидни Кабрала в ворота Аргентины. Эффектное взятие ворот состоялось в драматичном матче 1/16 финала мирового первенства. Африканская сборная уступила аргентинцам в дополнительное время со счетом 2:3, однако на 103-й минуте встречи именно точный удар Кабрала позволил его команде временно сравнять счет.

В итоговом голосовании болельщиков и экспертов точный удар защитника Кабо-Верде опередил мячи других ярких участников турнира. Второе место занял гол нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, а тройку лучших замкнул точный выстрел форварда национальной команды Гаити Вильсона Изидора.