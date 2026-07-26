Экс-голкипер каталонской «Барселоны» и французского «ПСЖ» Арнау Тенас временно сменил клубную прописку и покинул «Вильярреал», цвета которого защищал с августа 2025 года. Ближайший сезон 25-летний вратарь проведет в «Мальорке» на правах аренды, информирует пресс-служба островной команды.

Арнау Тенас globallookpress.com

Новому клубу испанца предстоит выступление в Сегунде — по итогам минувшего розыгрыша Ла Лиги «Мальорка» покинула высший дивизион, финишировав на 18-й строчке в таблице с 42 очками после 38 туров.

В составе «желтой субмарины» Тенас успел принять участие в десяти матчах испанского первенства, в которых пропустил 16 мячей. Действующее долгосрочное соглашение голкипера с «Вильярреалом» рассчитано до лета 2029 года.