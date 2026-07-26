Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер назвал виновником последних неудач Бундестим философию Пепа Гвардиолы.
«На мой взгляд, мы слишком сильно попали под влияние философии Пепа Гвардиолы, когда он работал в "Баварии" с 2013 по 2016 год. Достаточно посмотреть, чего с тех пор добилась сборная Германии. После выхода в полуфинал Евро‑2016 нашим лучшим результатом стал четвертьфинал Евро‑2021. А ведь до этого на протяжении многих лет мы неизменно доходили как минимум до полуфинала», — сказал Швайнштайгер в интервью Bild.
На последнем чемпионате мира Германия не смогла миновать стадию 1/16 финала, уступив в серии пенальти Парагваю. После этого матча в отставку подал Юлиан Нагельсман, а вместо него команду возглавил Юрген Клопп.