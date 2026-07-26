Бывший капитан «Баварии» и сборной Германии Бастиан Швайнштайгер назвал виновником последних неудач Бундестим философию Пепа Гвардиолы.

Ох уж этот Лысый шарлатан globallookpress.com

«На мой взгляд, мы слишком сильно попали под влияние философии Пепа Гвардиолы, когда он работал в "Баварии" с 2013 по 2016 год. Достаточно посмотреть, чего с тех пор добилась сборная Германии. После выхода в полуфинал Евро‑2016 нашим лучшим результатом стал четвертьфинал Евро‑2021. А ведь до этого на протяжении многих лет мы неизменно доходили как минимум до полуфинала», — сказал Швайнштайгер в интервью Bild.

На последнем чемпионате мира Германия не смогла миновать стадию 1/16 финала, уступив в серии пенальти Парагваю. После этого матча в отставку подал Юлиан Нагельсман, а вместо него команду возглавил Юрген Клопп.