Миланский «Интер» проявляет предметный интерес к центральному защитнику лондонского «Тоттенхэма» и национальной сборной Аргентины Кристиану Ромеро. Информацию о ведении переговоров с английской стороной официально подтвердил спортивный директор действующих чемпионов Италии Пьеро Аузильо.

Кристиан Ромеро globallookpress.com

«Ромеро? Мы определённо пытаемся заключить сделку с игроком и "Тоттенхэмом". Такие вещи требуют времени, но интерес определённо есть. Посмотрим», — приводит слова Аузильо Sky Sport Italia.

Ранее в спортивных СМИ появлялись сообщения о желании самого 28-летнего футболиста сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Главным претендентом на игрока считалась каталонская «Барселона».

Боссы «Тоттенхэма» планируют выручить от продажи аргентинца не менее 50 миллионов евро. При этом отмечается, что сам Ромеро положительно относится к перспективе возвращения в итальянскую Серию А, где он ранее уже успешно выступал.