Экс-игрок «Спартака» Эдуард Мор оценил перспективы красно-белых в борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

Хуан Карседо — главный тренер ФК «Спартак» globallookpress.com

«Есть такое ощущение, что "Спартак" навяжет конкуренцию главному фавориту чемпионата — "Зениту". "Красно‑белые" готовы потрепать нервы петербургской команде. У команды есть все для этого: наигранный состав, тренер, который очень хорошо справляется. Конечно, пока в главные фавориты "Спартак" записывать рано, но в целом настрой у болельщиков должен быть позитивным», — цитирует Мора «Матч ТВ».

В прошлом сезоне столичная команда заняла четвертое место в РПЛ и стала обладателем Кубка России. На прошлой неделе подопечные Хуана Карседо упустили победу в матче за Суперкубок России против «Зенита» — 1:1, 2:4 по пенальти.