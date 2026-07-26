Руководство и медицинский штаб «Манчестер Юнайтед» не выражают беспокойства относительно состояния здоровья защитника Лисандро Мартинеса, который получил повреждение в финальном матче чемпионата мира 2026 года, сообщает издание The National.

Лисандро Мартинес globallookpress.com

По информации источника, в английском клубе подтвердили, что травма 28-летнего аргентинца не носит серьезного характера. Защитник гарантированно успеет восстановиться и набрать форму к первым официальным играм нового сезона. Напомним, Мартинес был досрочно заменен на 44-й минуте финальной встречи мирового первенства, в которой сборная Аргентины обыграла Испанию со счетом 1:0.

В минувшем сезоне защитник принял участие в 19 матчах за манкунианцев во всех турнирах, не отличившись результативными действиями. Действующий контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года.