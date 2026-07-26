Фланговый нападающий санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике договорился об условиях контракта с «Ботафого». Ключевым фактором для перехода 25-летнего вингера в клуб из Рио-де-Жанейро стало семейное положение — футболист и его беременная супруга твердо намерены вернуться на родину в Бразилию.

Луис Энрике globallookpress.com

Изначально «Ботафого» предлагал сине-бело-голубым обменять Энрике на своего полузащитника Данило, к которому петербуржцы проявляют активный интерес. «Зенит» ответил согласием, однако сама сделка сорвалась: хавбек бразильской команды публично заявил, что категорически отказывается от переезда в Россию.

На текущий момент прямой обмен игроками практически исключен, но переговоры между клубами продолжаются. Руководство «Зенита» намерено разделить эти трансферные кейсы и в ближайшее время планирует направить «Ботафого» улучшенное в финансовом плане предложение исключительно по покупке Данило.