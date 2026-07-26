«Аль-Хиляль» заинтересован в переходе нападающего «Баварии» Луиса Диаса, сообщает журналист Саша Тавольери.

Луис Диас globallookpress.com

По информации источника, саудовский клуб готов предложить 29-летнему футболисту зарплату в размере около 25 миллионов евро в год. Утверждается, что «Аль-Хиляль» начнет переговоры с мюнхенским коллективом только в случае достижения договоренности по контракту с колумбийским игроком.

Также известно, что «Аль-Хиляль» готов отдать от 105 до 132 млн евро за Диаса.

В прошлом сезоне Диас забил 26 голов и отдал 23 результативные передачи в 51 матче во всех турнирах за мюнхенский клуб.