Форвард грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал исход матча первого тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1) и считает, что его команда способна финишировать в первой пятёрке.

Георгий Мелкадзе globallookpress.com

«Мы поддавливали, не хватило второго гола. Такие надо забирать, расти как команда, а не занимать 9-10-е места. После пяти-шести туров можно говорить о целях, сейчас сложный календарь. Но мы можем быть в топ-5», — цитирует Мелкадзе «Чемпионат».

«Ахмат» ушёл от поражения с «Локомотивом» в концовке встречи. Во втором туре команда примет на своём поле «Спартак».