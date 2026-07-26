В следующем матче «Интер» сыграет против «Манчестер Сити» 1-го августа, а «Карлсруэ» встретится в тот же день с «Хоффенхаймом».

В составе «Интера» дублем отметился Анди Диуф , отличившись на 90+1-й и 90+4-й минутах.

Единственный гол в составе немецкой команды забил Тим Чивеха на 50-й минуте.

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