«Интер» одолел «Карлсруэ» (2:1) в рамках контрольной встречи.
Единственный гол в составе немецкой команды забил Тим Чивеха на 50-й минуте.
В составе «Интера» дублем отметился Анди Диуф, отличившись на 90+1-й и 90+4-й минутах.
Результат матча
КарлсруэКарлсруэ1:2ИнтерМилан
1:0 Tim Civeja 50' 1:1 Анди Диуф 90+1' 1:2 Анди Диуф 90+4'
Карлсруэ: Себастьян Юнг, Марсель Франке, Кристоф Кобальд, Рафаел Пинто Педроса (Noel Eichinger 69'), Марвин Ванитцек, Сио Фукуда (Paul Scholl 82'), Мориц Брошински (Jason Ponente 69'), Hans Christian Bernat, Deniz Ofli (Виктор Берг 62'), Kevin Wiethaup (Сантери Вяянянен 46'), Danyal Zor (Tim Civeja 46')
Интер: Хосеп Мартинес (Yvan Maye 46'), Карлос Аугусто (Эбенезер Акинсанмиро 46'), Янн Биссекк (Пётр Зелиньски 46'), Генрих Мхитарян (Алессандро Бастони 46'), Николо Барелла (Mattia Mosconi 46'), Франческо Пио Эспозито (Раффаэле Ди Дженнаро 46'), Александар Станкович (Давиде Фраттези 46'), Луис Энрике (Бенжамен Павар 46'), Jamal Iddrissou (Федерико Димарко 46'), Mattia Marello (Анди Диуф 46'), Leonardo Bovo (Лука Топалович 46')
Жёлтые карточки: Tim Civeja 70' — Leonardo Bovo 31'
В следующем матче «Интер» сыграет против «Манчестер Сити» 1-го августа, а «Карлсруэ» встретится в тот же день с «Хоффенхаймом».