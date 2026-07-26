Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер высказался о совместной работе с новым главным тренером команды Жозе Моуринью.

Арда Гюлер globallookpress.com

«Для меня это прекрасная возможность поработать с такой легендой, как Моуринью. Он и его штаб очень чётко всё объясняют. Они также очень искренни за пределами поля.

В этот период самое важное — проработать физическую часть. Но также нужно слушать и учиться тому, о чём просит Моуринью, чтобы мы могли преуспеть на поле», — цитирует Гюлера Sport.es.

Моуринью возглавил «Реал» 11 июня, сменив на данной должности Альваро Арбелоа. Португалец ранее работал в мадридском клубе с 2010 по 2013 год.