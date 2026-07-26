Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что его команда хочет навязать свой футбол в матче первого тура РПЛ против грозненского «Ахмата».

Михаил Галактионов globallookpress.com

«"Локомотив" — большой клуб априори, мы должны ставить большие задачи. Подготовка к матчу проходила в штатном режиме. Команда провела несколько контрольных матчей, все футболисты здоровы. Понимаем силу соперника, знаем, как они укомплектовали состав, но отталкиваться мы будем от своей игры.

Мы немного изменили нашу модель игры, предложили новые роли игрокам. В контрольных матчах футболисты отработали игру на новых позициях. Нам нужно было оперативно реагировать на изменения в межсезонье, что мы и постарались сделать», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

«Локомотив» примет «Ахмат» сегодня, 26 июля, а игра начнётся в 17:00 (мск).