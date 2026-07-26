Боснийский нападающий Эдин Джеко принял решение остаться в «Шальке-04» и согласился на подписание нового контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Эдин Джеко globallookpress.com

40-летний ветеран, который в начале текущего лета получил статус свободного агента, продлит сотрудничество с немецким клубом еще на один сезон. Ради этого форвард отклонил несколько выгодных предложений от команд из итальянской Серии А и американской лиги МЛС.

Джеко пополнил состав гельзенкирхенцев в январе 2026 года после расторжения контракта с «Фиорентиной». Во второй половине минувшего сезона опытный нападающий стал одним из лидеров атаки, приняв участие в 29 официальных матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет 8 забитых мячей и 3 результативные передачи.

По итогам сезона-2025/26 «Шальке-04» заработал 70 очков, уверенно занял первое место в турнирной таблице Второй Бундеслиги и завоевал прямую путевку в высший дивизион чемпионата Германии.