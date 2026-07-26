Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о целях команды на новый сезон.

Павел Пивоваров globallookpress.com

«Наша задача — бороться за трофеи. Но предпосылками для этого является ситуация, когда мы занимаем высокие места. За последние четыре года у нас было как минимум три случая, когда боролись за первые места и за Кубок России. В прошлом сезоне мы в полутора шагах были от победы в турнире, который в итоге выиграл клуб, который мы прошли. Мы все время где-то близко, но пока не достигаем этого», — приводит слова Пивоварова ТАСС.

В прошлом сезоне «Динамо» заняло седьмое место в РПЛ и дошло до полуфинала Кубка России.

Сезон-2026/2027 бело-голубые начали с нулевой ничьей в домашней встрече против «Крыльев Советов». В следующем туре подопечные Сандро Шварца сыграют в гостях против «Балтики» 1 августа.