ПСЖ разъяснил, почему решил отказаться от попыток подписать контракт с нападающим «Лейпцига» Яном Диоманде.

Ян Диоманде globallookpress.com

«Сегодня вечером "Пари Сен-Жермен" официально отказался от своих намерений и прекратил все переговоры по Яну Диоманду. Запрашиваемая сумма трансфера, а также требования по зарплате были совершенно несоразмерны и могли дестабилизировать рынок.

ПСЖ не откажется от своих принципов строгого финансового управления и сбалансированности состава. "Пари Сен-Жермен", двукратный победитель Лиги чемпионов и самый титулованный клуб последних лет, не поддастся на инфляционные игры или манёвры отдельных посредников.

Клуб спокойно и уверенно продолжит свою стратегию на трансферном рынке», — приводит заявление французского клуба Marca.

Ранее сообщалось о том, что мадридский «Реал» согласовал трансфер нападающего «Лейпцига» Яна Дьоманде.