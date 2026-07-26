Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о ничейном результате своей команды в матче 1-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

Станислав Черчесов — главный тренер «Ахмата» globallookpress.com

«Мы неважно начали. Сами себе гол привезли. И потом героически это всё исправляли. Характером я доволен. Ребята сделали свою работу, за что я их поблагодарил.

Будем думать. Первая игра. Никто не знает, на каком уровне находится перед стартом сезона. Состояние у нас хорошее, но чуть‑чуть от сборов еще не отошли.

Игра новичков? Сыграли на своем уровне. Им тоже надо акклиматизироваться в команде. Работа идет. После первого тура никто не знает, чем всё закончится», — сказал Черчесов «Матч ТВ».

В следующем поединке РПЛ «Ахмат» встретится со «Спартаком» 2-го августа.