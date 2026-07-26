Центральный полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура сообщил, что ему сейчас оформляют российское гражданство — и он скоро перестанет считаться легионером в матчах РПЛ.

Эгаш Касинтура globallookpress.com

«Ждём подтверждения. В ближайшее время должен быть результат. Мне не нужно было сдавать экзамен, там сейчас в другом вопрос, связанный с документами. Большая вероятность, что я до конца года получу паспорт Российской Федерации и перестану считаться легионером в РПЛ», — сказал Касинтура «СЭ».

В Россию ангольский хавбек перебрался в 20‑летнем возрасте и сначала играл в мини‑футбол. Первым его клубом в РПЛ стала «Уфа», дальше он выступал за «Динамо» (Махачкала), откуда летом 2025 года перешёл в «Ахмат».

В первом туре РПЛ с «Локомотивом» (1:1) Касинтура был признан лучшим игроком встречи.