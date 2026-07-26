Каталонская «Барселона» заинтересована в пролонгации трудового соглашения с нападающим Ферраном Торресом, сообщает журналист Адриан Санчес.

Ферран Торес globallookpress.com

Руководство «сине-гранатовых» намерено сохранить 26-летнего испанского футболиста в составе, однако не имеет финансовой возможности конкурировать с «ПСЖ» по уровню предлагаемой заработной платы. Переговоры о новом контракте зависят исключительно от позиции самого форварда. Если Торрес согласится на текущие экономические условия клуба, соглашение будет подписано.

В противном случае «Барселона» рассмотрит вариант с его продажей в летнее трансферное окно, чтобы избежать ухода игрока бесплатно в 2027 году. В завершившемся сезоне нападающий продемонстрировал высокую результативность, забив 21 гол во всех официальных турнирах.